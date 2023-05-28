Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" перед решающей игрой сезона лидировал в турнирной таблице и опережал ближайшего преследователя – "Днепр-1" – на 5 очков. Донетчанам было достаточно набрать 1 пункт, чтобы за тур до финиша гарантировать золотые медали чемпионата Украины.

Во Львове команда Игоря Йовичевича справилась с задачей. "Шахтер" на 9-й минуте вывел вперед Артем Бондаренко. На 55-й минуте Даниил Сикан увеличил преимущество дончан. Вскоре Тарас Степаненко довел счет до разгромного.

В конце матча между игроками двух команд произошла массовая потасовка, после которой рефери матча Екатерина Монзуль удалила Пеглоу, Евгения Назарину и Анатолия Трубина, которого в воротах заменил защитник Ярослав Ракицкий.

"Шахтер" победил "Днепр-1", набрал 72 очка и досрочно завоевал чемпионский титул.

"Шахтер" стал чемпионом Украины 14-й раз в своей истории.

Чемпионат Украины

29-й тур

28 мая

"Шахтер" – "Днепр-1" 3:0

Голы : Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59

Удаление: Назарина, 90+6, Трубин, 90+8 - Пеглоу, 90+6