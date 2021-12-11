"Шахтер" победил "Александрию" и оторвался от "Динамо" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в заключительном матче 2021 года был вынужден отыгрываться после того, как на 63-й минуте "Александрию" вывел вперед Олег Кожушко. Через 7 минут счет сравнял Манор Соломон.

Победу "Шахтеру" на 76-й минуте принес восстановившийся после травмы Жуниор Мораес, вышедший на поле впервые в нынешнем сезоне.

"Шахтер" победил "Александрию" 2:1, набрал 47 очков и вышел на первое место. Дончане опережают "Динамо" на 3 очка. Киевляне 12 декабря завершат первую часть чемпионата Украины матчем с "Зарей".

"Александрия" имеет 26 пунктов и идет шестой.

Чемпионат Украины

18-й тур

11 декабря

"Александрия" - "Шахтер" 1:2

Голы : Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораес, 76