"Шахтер" победил "Александрию" и оторвался от "Динамо" в УПЛ
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в заключительном матче 2021 года был вынужден отыгрываться после того, как на 63-й минуте "Александрию" вывел вперед Олег Кожушко. Через 7 минут счет сравнял Манор Соломон.
Победу "Шахтеру" на 76-й минуте принес восстановившийся после травмы Жуниор Мораес, вышедший на поле впервые в нынешнем сезоне.
"Шахтер" победил "Александрию" 2:1, набрал 47 очков и вышел на первое место. Дончане опережают "Динамо" на 3 очка. Киевляне 12 декабря завершат первую часть чемпионата Украины матчем с "Зарей".
"Александрия" имеет 26 пунктов и идет шестой.
Чемпионат Украины
18-й тур
11 декабря
"Александрия" - "Шахтер" 1:2
Голы : Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораес, 76
- Напомним, 10 декабря в стартовом матче 18-го тура УПЛ "Днепр-1" разгромно победил "Мариуполь".
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