"Шахтер" перед матчем ЛЧ поселился в Тирасполе в гостинице "Россия"
Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что "Шахтер" перед игрой против его команды в Лиге чемпионов будет жить в гостинице "Россия"
Об этом Вернидуб заявил на предматчевой пресс-конференции, которую транслировал официальный сайт "Шерифа" .
"Насколько я знаю, они будут жить в гостинице" Россия ". Утром они планируют" разбежкой "сделать. Договорились с клубом, чтобы им предоставили поле. Они тоже очень серьезно готовятся. Я хорошо знаю эту команду. Команда, в которой 12 или более бразильцев, и все бразильцы - качественные, они стоят больших денег. Думаю, недооценки нет ", - сказал Вернидуб.
Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится сегодня в Тирасполе и начнется в 19:45.
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