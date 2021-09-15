"Шахтер" перед матчем ЛЧ поселился в Тирасполе в гостинице "Россия"

Об этом Вернидуб заявил на предматчевой пресс-конференции, которую транслировал официальный сайт "Шерифа" .

"Насколько я знаю, они будут жить в гостинице" Россия ". Утром они планируют" разбежкой "сделать. Договорились с клубом, чтобы им предоставили поле. Они тоже очень серьезно готовятся. Я хорошо знаю эту команду. Команда, в которой 12 или более бразильцев, и все бразильцы - качественные, они стоят больших денег. Думаю, недооценки нет ", - сказал Вернидуб.

Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится сегодня в Тирасполе и начнется в 19:45.

Напомним, во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление , что арбитр не засчитал гол Николая Шапаренко в ворота "Бенфики" в матче Лиги чемпионов.

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус заявил, чтокиевское "Динамо" преобладает московский "Спартак" по тактической подготовке.

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