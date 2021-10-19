"Шахтер" перед игрой с "Реалом" потерял ключевого футболиста

Об этом заявил главный тренер украинского клуба Роберто Де Дзерби, сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам итальянца, Матвиенко получил травму.

"Матвиенко травмировал ногу, его не будет завтра. Дентиньо уже начал тренироваться с нами, он будет в запасе, а затем посмотрим, как будет складываться матч", - сказал Де Дзерби.

Кроме Матвиенко за травмы матч с "Реалом" пропустят полузащитник Евгений Коноплянка и форварды Жуниор Мораес и Лассина Траоре.

Игра "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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