"Шахтер" перед игрой с "Реалом" потерял ключевого футболиста
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко не сыграет против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов
Об этом заявил главный тренер украинского клуба Роберто Де Дзерби, сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам итальянца, Матвиенко получил травму.
"Матвиенко травмировал ногу, его не будет завтра. Дентиньо уже начал тренироваться с нами, он будет в запасе, а затем посмотрим, как будет складываться матч", - сказал Де Дзерби.
Кроме Матвиенко за травмы матч с "Реалом" пропустят полузащитник Евгений Коноплянка и форварды Жуниор Мораес и Лассина Траоре.
Игра "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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