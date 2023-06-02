"Шахтер" отказался продать Трубина за 6 млн евро, - СМИ
Итальянский "Удинезе" в зимнее трансферное окно хотел подписать украинского вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина
Об этом сообщает журналист Евгений Кузьменко.
По информации источника, в январе "Шахтеру" поступило официальное предложение от итальянского "Удинезе". Фриульцы готовы были заплатить 6 млн. евро, однако в "Шахтере" от такого предложения отказались.
21-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 38 матчей, из них 14 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 18 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.
Контракт голкипера с "Шахтером" действует до конца следующего сезона.
- 17 февраля сообщалось, что голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сферу интересов испанской "Севильи".
- В марте Трубин возглавил рейтинг самых дорогих голкиперов в возрасте до 21 года.
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