"Шахтер" отказался продать Трубина за 6 млн евро, - СМИ

Об этом сообщает журналист Евгений Кузьменко.

По информации источника, в январе "Шахтеру" поступило официальное предложение от итальянского "Удинезе". Фриульцы готовы были заплатить 6 млн. евро, однако в "Шахтере" от такого предложения отказались.

21-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 38 матчей, из них 14 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 18 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.

Контракт голкипера с "Шахтером" действует до конца следующего сезона.