"Шахтер" отдал украинца в аренду в российский клуб
Форвард молодежной команды "Шахтера" Станислав Библик продолжит карьеру в российском "Акроне"
Об этом сообщает официальный сайт "Акрона".
Украинский форвард Станислав Библик будет выступать в российском "Акроне" на правах аренды. Соглашение о трансфере 20-летнего украинца рассчитано до конца сезона 2021/22.
За российский клуб Библик будет выступать под 28-м номером. "Акрон" играет во втором российском дивизионе, где после 9 туров идет и в зоне вылета.
Станислав Библик - воспитанник "Азовстали" и академии "Шахтера". За вторую команду "горняков" забил 11 голов в 21 матче. В 2020 году провел 3 матча в УПЛ, играя в аренде за "Мариуполь". Также игрок вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.
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