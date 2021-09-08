"Шахтер" отдал украинца в аренду в российский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Акрона".



Украинский форвард Станислав Библик будет выступать в российском "Акроне" на правах аренды. Соглашение о трансфере 20-летнего украинца рассчитано до конца сезона 2021/22.



За российский клуб Библик будет выступать под 28-м номером. "Акрон" играет во втором российском дивизионе, где после 9 туров идет и в зоне вылета.



Станислав Библик - воспитанник "Азовстали" и академии "Шахтера". За вторую команду "горняков" забил 11 голов в 21 матче. В 2020 году провел 3 матча в УПЛ, играя в аренде за "Мариуполь". Также игрок вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.

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