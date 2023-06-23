"Шахтер" определился с будущим Ракицкого
Донецкий "Шахтер" продлил контракт с центрбеком Ярославом Ракицким
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Ярослав Ракицкий проведет в "Шахтере" следующий сезон. Стороны подписали новый контракт, который будет действовать до 30 июня 2024 года.
Финансовые стороны сделки не разглашаются.
Карьера Ярослава Ракицкого
В марте 2022 года, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, футболист расторг контракт с российским "Зенитом", за который он выступал с 2019 года.
В январе 2023 года Ярослав Ракицкий вернулся в "Шахтер". Центрбек является питомцем "горняков". Он выступал за дончан с 2009 по 2019 год, в это время сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и завоевал вместе с командой 19 трофеев.
Ракицкий сыграл 54 матча и забил 5 голов за сборную Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в "Зенит". После этого защитник объявил, что завершает свою карьеру в национальной команде.
В этом сезоне Ракицкий сыграл 23 матча, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
- 17 мая защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий высказался о своем возвращении в Украину после начала полномасштабной войны
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