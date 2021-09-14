"Шахтер" огласил заявку на матч с "Шерифом" в Лиге чемпионов
Донецкий "Шахтер" отправился в Молдову, где проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа"
Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".
В списке игроков "Шахтера", которые отправились в Молдову, нет травмированных вратаря Анатолия Трубина и защитника Сергея Кривцова. По религиозным причинам отсутствует Манор Соломон. Также в заявке на форуме нет Евгения Коноплянки - причины неизвестны.
Заявка "Шахтера":
Вратари: Шевченко, Пятов, Пузанков.
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педринью.
Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо.
Матч "Шериф" - "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится 15 сентября, начало в 19:45.Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры "Динамо" - "Бенфика" в 1-м туре ЛЧ.
- 12 сентября стало известно, что израильский футболист "Шахтера" Манор Соломон не сыграет против молдовского "Шерифа" в 1-м туре Лиги чемпионов из-за религиозного праздника Йом Кипур.
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