"Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".



Тренерский штаб Роберто Де Дзерби определился со списком футболистов, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.



Заявка "Шахтера":



Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков * 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин *



Защитники: 2. Додо 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31 Исмаили, 44 Виктор Корниенко, 77 Валерий Бондарь



Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио * 11. Марлос, 14 Тете * 15. Артем Бондаренко *, 19 Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 25 Георгий Судаков * 21. Алан Патрик, 38 Педриньйо, 70. Евгений Коноплянка



Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23 Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо



* Заявлены по списку Б.

В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Их соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".



"Динамо" сразится в квартете E. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"

Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

26 августа во турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов .

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