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Главная Спорт "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов

"Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов

2 сентября, 2021 четверг
22:29
Спорт Роберто Де Дзерби

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку со списком игроков для участия в групповом раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".

Тренерский штаб Роберто Де Дзерби определился со списком футболистов, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Заявка "Шахтера":

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков * 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин *

Защитники: 2. Додо 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31 Исмаили, 44 Виктор Корниенко, 77 Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио * 11. Марлос, 14 Тете * 15. Артем Бондаренко *, 19 Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 25 Георгий Судаков * 21. Алан Патрик, 38 Педриньйо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23 Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

* Заявлены по списку Б.

В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Их соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".

"Динамо" сразится в квартете E. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"

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Роберто Де Дзерби
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