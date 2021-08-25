"Шахтер" огласил состав на матч Лиги чемпионов с "Монако"
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал имена 26 футболистов, попавших в заявку на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против французского "Монако"
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
В заявкеу украинского клуба на решающую игру квалификации Лиги чемпионов попали 26 футболистов. В частности, травмированного основного голкипера Анатолия Трубина заменил 18-летний вратарь Тимур Пузанков.
В первой игре, 17 августа, "Шахтер" победил в гостях "Монако" со счетом 2: 1. Победитель противостояния между украинским и французским клубом сыграет на групповом раунде Лиги чемпионов.
Матч "Шахтер" - "Монако" состоится в Харькове и начнется в 22:00.
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Напомним, 17 августа в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Монако".
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