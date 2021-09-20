"Шахтер" однажды вернется в Донецк, но я, наверное, не буду частью этого возвращения, - Марлос сделал трогательное заявление

Об этом сообщает официальный YouTube-канал "Шахтера".



По словам Марлоса, он очень хотел сыграть на "Донбасс Арене", это была его мечта.



"Это то, что очень огорчает. С тех пор, как я был в " Металлисте ", у меня была мечта - сыграть в футболке " Шахтера " на " Донбасс Арене ". Это действительно очень огорчает, потому что, видимо, у меня никогда не будет этой возможности. Надеюсь, клуб однажды вернется в Донецк. Меня очень огорчает, что я, наверное, не буду частью этого возвращения ", - сказал Марлос.



Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.



За "Шахтер" Марлос выступает с 2014 года.

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