"Шахтер" однажды вернется в Донецк, но я, наверное, не буду частью этого возвращения, - Марлос сделал трогательное заявление
Футболист "Шахтера" Марлос уверен, что донецкий топ-клуб вернется в родной город
Об этом сообщает официальный YouTube-канал "Шахтера".
По словам Марлоса, он очень хотел сыграть на "Донбасс Арене", это была его мечта.
"Это то, что очень огорчает. С тех пор, как я был в " Металлисте ", у меня была мечта - сыграть в футболке " Шахтера " на " Донбасс Арене ". Это действительно очень огорчает, потому что, видимо, у меня никогда не будет этой возможности. Надеюсь, клуб однажды вернется в Донецк. Меня очень огорчает, что я, наверное, не буду частью этого возвращения ", - сказал Марлос.
Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
За "Шахтер" Марлос выступает с 2014 года.
- 19 августа полузащитник "Шахтера" Марлос объявил об окончании карьеры в сборной Украины по футболу.
- 25 августа Марлос заявил, что новым лидером "Шахтера" является главный тренер Роберто де Дзерби.
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