"Шахтер" обыграл "Рух" и вернул себе лидерство в УПЛ
В воскресенье, 19 марта, в 18-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил "Рух" и снова вышел на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове "Шахтер" на 27-й минуте вывел вперед Николай Матвиенко. Вскоре преимущество дончан увеличил Дмитрий Крыськив.
"Шахтер" победил "Рух" 2:0, набрал 42 очка и вернулся на первое место. "Днипро-1" с 39 пунктами идет вторым. "Заря" с 37 баллами - третья, "Динамо" имеет 34 очка и занимает четвертую позицию.
Чемпионат Украины
18-й тур
19 марта
"Шахтер" - "Движение" 2:0
Голы : Матвиенко, 27, Криськив, 31
- 18 марта "Динамо" на своем поле проиграло "Заре" и увеличило отставание от луганцев на 4 очка.
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