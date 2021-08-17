"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Единственный гол во встрече был забит на старте. На 19-й минуте бразильский вингер Педринью совершил прекрасный сольный проход, обыграл нескольких соперников и пробил из-за пределов штрафной. Голкипер "Монако" не имел никаких шансов, чтобы дотянуться до мяча



В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а соперник украинский в плей-офф - "Монако" оказалось сильнее пражскую "Спарту".



Второй матч плей-офф раунда ЛЧ состоится 25 августа. Победитель сыграет в групповом раунде турнира.



Лига чемпионов



Квалификация. Плей-офф

"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина) 0:1



Гол: Педринью, 19

10 августа в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк".

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