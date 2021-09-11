"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и не отпустил в отрыв "Динамо"
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На НСК "Олимпийском" "Шахтер" на 15-й минуте вывел вперед Фернанду.
Окончательно вопрос о победителе "горняки" сняли только на 88-й минуте, когда забил Лассина Траоре.
"Шахтер" обыграл "Днепр-1" 2:0, набрал 16 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. От лидера - "Динамо" - команда Роберто Де Дзерби отстает на 3 балла.
"Днепр-1" имеет 13 пунктов и идет четвертым.
Чемпионат Украины
7-й тур
11 сентября
"Шахтер" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Фернанду, 15 Траоре, 88
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
- 11 сентября "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове.
- Также в субботу "Динамо" одолело в Харькове "Металлист 1925".
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