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"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и не отпустил в отрыв "Динамо"

11 сентября, 2021 суббота
21:22
Спорт

В 7-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На НСК "Олимпийском" "Шахтер" на 15-й минуте вывел вперед Фернанду.

Окончательно вопрос о победителе "горняки" сняли только на 88-й минуте, когда забил Лассина Траоре.

"Шахтер" обыграл "Днепр-1" 2:0, набрал 16 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. От лидера - "Динамо" - команда Роберто Де Дзерби отстает на 3 балла.

"Днепр-1" имеет 13 пунктов и идет четвертым.

Чемпионат Украины

7-й тур

11 сентября

"Шахтер" - "Днепр-1" 2:0

Голы: Фернанду, 15 Траоре, 88

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