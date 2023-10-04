"Шахтер" обыграл "Антверпен" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Шахтера" U-19 со счетом 2:1: Голы в ворота сверстников из "Антверпена" забили Антон Глущенко и Антон Демченко.

По итогам второго тура у "Шахтера" третье место с 3 баллами. Однако столько же баллов у "Порту" и "Барселоны", которые сыграют между собой в 17:00.

Юношеская Лига УЕФА

2-й тур

4 октября

"Антверпен" U-19 (Бельгия) - "Шахтер" U-19 (Украина) 1:2

Голы : Делапорте, 14 - Глущенко, 18 (пен.), Демченко, 73