"Шахтер" обыграл "Антверпен" в юношеской Лиге УЕФА
Во 2-м туре группового этапа юношеской Лиги УЕФА донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Антверпен"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Шахтера" U-19 со счетом 2:1: Голы в ворота сверстников из "Антверпена" забили Антон Глущенко и Антон Демченко.
По итогам второго тура у "Шахтера" третье место с 3 баллами. Однако столько же баллов у "Порту" и "Барселоны", которые сыграют между собой в 17:00.
Юношеская Лига УЕФА
2-й тур
4 октября
"Антверпен" U-19 (Бельгия) - "Шахтер" U-19 (Украина) 1:2
Голы : Делапорте, 14 - Глущенко, 18 (пен.), Демченко, 73
- Во вторник, 5 сентября, состоялась жеребьевка стартового раунда юношеской Лиги УЕФА.
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