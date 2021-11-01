"Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный Twitter "Шахтера".
Роберто Де Дзерби выбрал 25 футболистов, которые отправились в Мадрид на еврокубковый матч с местным "Реалом".
Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом":
Вратари : Пятов, Трубин, Шевченко.
Защитники : Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники : Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков
Нападающие : Дентиньо, Сикан, Фернандо
После 3 матчей группу D возглавляет молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3-е место и 4 пункта. "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
4-й тур Лиги чемпионов пройдет 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.
- Напомним, 19 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Киеве "Реалу" со счетом 0:5.
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