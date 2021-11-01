"Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный Twitter "Шахтера".



Роберто Де Дзерби выбрал 25 футболистов, которые отправились в Мадрид на еврокубковый матч с местным "Реалом".



Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом":



Вратари : Пятов, Трубин, Шевченко.



Защитники : Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.



Полузащитники : Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков



Нападающие : Дентиньо, Сикан, Фернандо



После 3 матчей группу D возглавляет молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3-е место и 4 пункта. "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.



4-й тур Лиги чемпионов пройдет 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.

Напомним, 19 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Киеве "Реалу" со счетом 0:5.