Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

"Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

1 ноября, 2021 понедельник
17:32
Спорт

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный Twitter "Шахтера".

Роберто Де Дзерби выбрал 25 футболистов, которые отправились в Мадрид на еврокубковый матч с местным "Реалом".

Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом":

Вратари : Пятов, Трубин, Шевченко.

Защитники : Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники : Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков

Нападающие : Дентиньо, Сикан, Фернандо

После 3 матчей группу D возглавляет молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3-е место и 4 пункта. "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.

4-й тур Лиги чемпионов пройдет 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Анна Скороход и Антон Поляков
31 октября, 2021 воскресенье
"Никто не объясняет борозду на шее от удушения". Анна Скороход говорит, что Антон Поляков был убит
Богдан Бутко
29 октября, 2021 пятница
Стыдно должно быть пожимающим ему руку партнерам, 50% геев - педофилы: экс-футболист сборной Украины набросился на австралийца, сделавшего каминг-аут
Олексій Арестович
29 октября, 2021 пятница
Конец режима Путина и страшная мясорубка, - Арестович о возможном полномасштабном вторжении России
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.22
    Покупка 26.22
    Продажа 26.45
  • EUR
    Покупка 30.23
    Продажа 30.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
1 ноября
19:26
Ironman
Украинец торжествовал на турнире Ironman
18:58
Василий Ломаченко
Официально: Top Rank анонсировал следующий бой Ломаченко, известна дата и место проведения
18:56
Зеленский обсудил с Меркель войну на востоке Украины и энергетический кризис в Европе
18:48
"Днепр-1" - "Минай"
"Днепр-1" разгромил "Минай" в УПЛ
18:30
Нацполиция разоблачила хищение 60 млн грн на ремонте Днестровской ГАЭС
18:27
До трех лет заключения: комитет Рады рекомендовал усилить ответственность за подделку COVID-документов
17:54
В Польше задержан украинец за перевозку нелегальных мигрантов
17:43
ООС
Оккупанты обстреляли Объединенные силы из противотанкового оружия, украинские военные ответили
17:26
Автомобиль с нардепом Кивой остановили за нарушение ПДД. У водителя выявили поддельные документы
17:22
В "Динамо" передумали через 8 лет возвращать в клуб Милевского, - СМИ
17:13
Инна Совсун
О проблеме с кислородом в больницах власти знали с предыдущей волны COVID-19, - Совсун
17:08
евробляха
Срок льготного растаможивания автомобилей на еврономерах истекает 10 ноября, - Гостаможслужба
16:58
Призер Олимпиады-2020 Терлюга рассказала, собирается ли завершить карьеру
16:47
Ольга Стефанишина
На климатическом саммите Украина будет противостоять российским попыткам легализовать оккупацию Крыма
16:34
МИД
МИД выразил протест в связи с ликвидацией центров украинских меньшинств в России
16:26
Серхио Агуеро
Звезда "Барселоны" пропустит матч против "Динамо" в ЛЧ из-за проблем с сердцем
16:20
Николай Княжицкий
Правящая команда Зеленского продолжает давление на "Суспильне" и наступление на свободу слова, - заявление общественных деятелей и политиков
16:16
Opendatabot
Реестр крупных налогоплательщиков на следующий год сократился на 32 компании, - Opendatabot
16:01
В Киевской области правоохранители разоблачили группу автоворов
15:56
Нобелевскую премию мира вручат в декабре в Осло
15:47
вакцина
"Украинцы начинают массово делать прививки": за последние четыре дня в "Дии" сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов
15:46
посольство США
Российская риторика об Украине вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности, - посольство США
15:38
выборы в Украине
Выборы мэра Харькова: вероятен второй тур, - "Опора"
15:37
Зеленский обсудил активизацию торгово-экономического и военного сотрудничества с эмиром Катара
15:24
"Имеем право на защиту национальных интересов": военный эксперт о применении Украиной "Байракторов" в зоне ООС
15:16
школа карантин
Двумя дозами вакцины от коронавируса привились 69,2% учителей, - Шкарлет
15:12
Оглашен длинный список номинантов на соискание Премии имени Юрия Шевелева в 2021 году
15:07
В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов
14:54
Наталья Диденко
Украинцам следует ожидать похолодания и дождей, - синоптик Наталья Диденко
14:46
Рада потребует от Кабмина временно запретить экспорт кислорода, - Арахамия
14:43
Анатолий Тимощук
Контрабанда на 10 млн евро и грамоты от "ДНР", - экс-жена Тимощука ошарашила информацией о бывшем капитане сборной Украины, работающем в России
14:35
Виктор Ляшко
Ляшко: В трех украинских областях "красной" зоны стабилизируются COVID-показатели
14:29
Ассистент Луческу обозвал арбитра матча "Мариуполь" – "Динамо" клоуном
14:13
Задержание оккупантами 19 крымских татар возле Симферопольского "суда": среди них 7 женщин и двое журналистов
14:09
"Vax": Оксфордский словарь назвал слово 2021 года
13:57
Слуга народа
На довыборах в ВРУ в обоих округах побеждают "Слуги народа"
13:55
Укрзализныця получила первые пять пассажирских вагонов от Крюковского завода
13:50
Английский топ-клуб "Тоттенхэм" лишился главного тренера
13:43
погода
В Киеве температура воздуха в октябре была ниже климатической нормы, - обсерватория Срезневского
13:36
вакцина
Больше всего вакцинированных – в Киеве, а меньше всего – на Волыни и Закарпатье
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV