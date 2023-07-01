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"Шахтер" объявил об уходе Йовичевича с должности главного тренера

1 июля, 2023 суббота
16:51
Спорт

Футбольный клуб "Шахтер" подтвердил прекращение работы хорвата Игоря Йовичевича в должности главного тренера команды. Вместе с ним уходит тренерский штаб

Соответствующее заявление в субботу, 1 июля 2023 года, появилось на официальном сайте "Шахтера".

"ФК "Шахтер" объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Игорем Йовичевичем. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб", - говорится в сообщении.

"Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную гражданскую позицию в поддержке Украины и украинцев", - отметили в "Шахтере".

Украинская карьера Игоря Йовичевича

Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист играл за "Карпаты". Позже тренировал львовский клуб, а с 2020 по лето 2022 года возглавлял СК "Днепр-1".

Под руководством 49-летнего хорвата "Шахтер" сыграл 40 матчей, в которых они одержали 24 победы.

Команда выиграла УПЛ и вышла в плей-офф Лиги Европы.

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