"Шахтер" объявил об уходе Йовичевича с должности главного тренера
Футбольный клуб "Шахтер" подтвердил прекращение работы хорвата Игоря Йовичевича в должности главного тренера команды. Вместе с ним уходит тренерский штаб
Соответствующее заявление в субботу, 1 июля 2023 года, появилось на официальном сайте "Шахтера".
"ФК "Шахтер" объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Игорем Йовичевичем. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб", - говорится в сообщении.
"Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную гражданскую позицию в поддержке Украины и украинцев", - отметили в "Шахтере".
Украинская карьера Игоря Йовичевича
Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист играл за "Карпаты". Позже тренировал львовский клуб, а с 2020 по лето 2022 года возглавлял СК "Днепр-1".
Под руководством 49-летнего хорвата "Шахтер" сыграл 40 матчей, в которых они одержали 24 победы.
Команда выиграла УПЛ и вышла в плей-офф Лиги Европы.
- По информации от спортивных журналистов, вместо Йовичевича "Шахтер" может теперь тренировать нидерландец Патрик ван Леувен.
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