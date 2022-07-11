"Шахтер" объявил об отставке Де Дзерби с должности главного тренера
Итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
В клубе заявили, что "Шахтер" и главный тренер команды Роберто Де Дзерби приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества. Вместе с итальянцем команду покидают его ассистенты - Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко
Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" 3 25 мая 2021 года. Под руководством итальянца команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Вместе с "Шахтером" Де Дзерби завоевал Суперкубок Украины. На момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии "Шахтер" занимал первое место и получил право играть в новом сезоне на групповом раунде Лиги чемпионов.
- 24 июня сообщалось, что новым главным тренером "Шахтера" станет хорват Игорь Йовичевич , возглавляющий "Днепр-1".
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