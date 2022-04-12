"Шахтер" объявил о возвращении Ракицкого

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Центральный защитник уже готовится к товарищеским матчам вместе с командой.

"Ярослав Ракицкий 12 апреля присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах. Футболист прибыл в расположение "горняков" на тренировочной базе турецкой сборной и вместе с командой будет готовиться к ближайшим играм", - заявили в "Шахтере".

32-летний Ракицкий выступал за "Шахтер" с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 голов и вместе с дончанами получил 19 трофеев.

Защитник может снова сыграть за "Шахтер" уже 14 апреля, когда украинский клуб встретится в Гданьске с польской "Лехией".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb