"Шахтер" объявил о возвращении Ракицкого
Футбольный клуб "Шахтер" объявил, что Ярослав Ракицкий сыграет за команду в благотворительных матчах
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Центральный защитник уже готовится к товарищеским матчам вместе с командой.
"Ярослав Ракицкий 12 апреля присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах. Футболист прибыл в расположение "горняков" на тренировочной базе турецкой сборной и вместе с командой будет готовиться к ближайшим играм", - заявили в "Шахтере".
32-летний Ракицкий выступал за "Шахтер" с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 голов и вместе с дончанами получил 19 трофеев.
Защитник может снова сыграть за "Шахтер" уже 14 апреля, когда украинский клуб встретится в Гданьске с польской "Лехией".
- 2 марта Ярослав Ракицкий ушел из российского "Зенита".
- 28 марта Ракицкий впервые вышел на поле после расторжения контракта с "Зенитом" и сыграл за харьковский "Металлист" .
- 9 апреля с поражения от греческого "Олимпиакоса" донецкий "Шахтер" начал серию благотворительных матчей .
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