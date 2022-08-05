Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Александр Зубков подписал с "Шахтером" контракт до лета 2027 года. Финансовые условия трансфера не сообщаются. Transfermarkt оценивает украинца в 1,5 млн евро.

Фланговый полузащитник – питомец академии "горняков". С 2019 года выступал за "Ференцварош", где сыграл 110 матчей, забил 19 мячей и отдал 23 ассиста. Трижды становился чемпионом Венгрии. Сначала играл под руководством Сергея Реброва, но после ухода украинца команду возглавил россиянин Станислав Черчесов.

В нынешнем сезоне 26-летний Александр Зубков не сыграл ни одного матча под руководством Черчесова.

С 2015 года Зубков регулярно выступал за юношескую и молодежную сборные Украины. Дебютировал за национальную команду в октябре 2020 года и с тех пор провел 21 матч.

24 июня уже сообщалось, что Зубков близок к трансферу в донецкий "Шахтер".