"Шахтер" объявил о трансфере футболиста сборной Украины
Фланговый полузащитник Александр Зубков перешел из венгерского "Ференцвароша" в донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Александр Зубков подписал с "Шахтером" контракт до лета 2027 года. Финансовые условия трансфера не сообщаются. Transfermarkt оценивает украинца в 1,5 млн евро.
Фланговый полузащитник – питомец академии "горняков". С 2019 года выступал за "Ференцварош", где сыграл 110 матчей, забил 19 мячей и отдал 23 ассиста. Трижды становился чемпионом Венгрии. Сначала играл под руководством Сергея Реброва, но после ухода украинца команду возглавил россиянин Станислав Черчесов.
В нынешнем сезоне 26-летний Александр Зубков не сыграл ни одного матча под руководством Черчесова.
С 2015 года Зубков регулярно выступал за юношескую и молодежную сборные Украины. Дебютировал за национальную команду в октябре 2020 года и с тех пор провел 21 матч.
- 24 июня уже сообщалось, что Зубков близок к трансферу в донецкий "Шахтер".
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