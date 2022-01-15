"Шахтер" объявил о трансфере футболиста сборной Бразилии

Об этом сообщает "Шахтер" в Twitter.

В донецком клубе заявили, что заключили с бразильцем контракт до 31 декабря 2026 года.

По неофициальной информации, "Шахтер" заплатил за футболиста "Аяксу" 12 млн евро.

24-летний Давид Нерес является питомцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн евро. В 2017 году "Аякс" заплатил за него 22 млн.

В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.

11 января стало известно, что "Шахтер" и "Аякс" договорились о трансфере бразильского футболиста Нереса.

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