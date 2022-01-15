"Шахтер" объявил о трансфере футболиста сборной Бразилии
Бразильский полузащитник Давид Нерес перешел из нидерландского "Аякса" в "Шахтер"
Об этом сообщает "Шахтер" в Twitter.
В донецком клубе заявили, что заключили с бразильцем контракт до 31 декабря 2026 года.
По неофициальной информации, "Шахтер" заплатил за футболиста "Аяксу" 12 млн евро.
24-летний Давид Нерес является питомцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн евро. В 2017 году "Аякс" заплатил за него 22 млн.
В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.
-
11 января стало известно, что "Шахтер" и "Аякс" договорились о трансфере бразильского футболиста Нереса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.86
Покупка 27.86Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное