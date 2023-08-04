"Шахтер" объявил о трансфере экс-футболиста "Барселоны" Чигринского
Украинский центрбек Дмитрий Чигринский вернулся в донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
36-летний защитник Дмитрий Чигринский переходит в "Шахтер" в статусе свободного агента. Стороны подписали контракт до 30 июня 2024г.
Кто такой Дмитрий Чигринский
Чигринский является воспитанником "Шахтера", дебютировал за "горняков" в 2014 году. Вместе с донецким клубом центральный защитник выиграл 14 трофеев: Кубок УЕФА, 7 титулов чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 2 Суперкубка.
В общей сложности провел в составе "Шахтера" 189 матчей и забил 16 мячей. Футболист также играл за испанскую "Барселону", запорожский "Металлург", "Днепр", греческие АЭК и "Ионикос".
Чигринский сыграл 29 матчей в составе сборной Украины.
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