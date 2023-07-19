"Шахтер" объявил о трансфере бразильца за 1 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Педринью уже присоединился к "Шахтеру" на сборе в Роттердаме. 21-летний бразильский защитник подписал с "горняками" контракт до 30 июня 2028 года.

Педринью – питомец бразильской "Витории", за главную команду дебютировал в сезоне-2020 и отыграл 35 матчей. В сентябре 2021 года перешел в "Атлетико Паранаэнсе", в составе которого за 2 неполных года провел 69 поединков, совершил 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает Педринью в 1 млн евро.