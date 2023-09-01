"Шахтер" объявил о трансфере 20-летнего футболиста из экзотической страны
Защитник из Танзании Новатус Мироши перешел в донецкий "Шахтер" из бельгийского "Зюлте Варегем"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Шахтер" и "Зюлте Варегем" договорились об аренде 20-летнего Новатуса Мироши. Стороны подписали контракт до сезона 2023/24. Финансовые условия не разглашаются.
Что известно о Новатусе Мироше
20-летний Новатус Мироши родом из Танзании. Футболист играет на позиции левого защитника. Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе "Азам", откуда в 2020 году перешел в Маккаби Тель-Авив).
Летом 2022 года подписал 3-летний контракт с "Зюлте Варегем", где провел 38 матчей и отдал 2 ассиста.
В 2021 году Мироши дебютировал в составе сборной Танзании. Провел 13 матчей и забил 2 гола.
Новатус Мироши стал первым танзанийцем в истории "Шахтера". Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.
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