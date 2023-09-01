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Главная Спорт "Шахтер" объявил о трансфере 20-летнего футболиста из экзотической страны

"Шахтер" объявил о трансфере 20-летнего футболиста из экзотической страны

1 сентября, 2023 пятница
17:48
Спорт

Защитник из Танзании Новатус Мироши перешел в донецкий "Шахтер" из бельгийского "Зюлте Варегем"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер" и "Зюлте Варегем" договорились об аренде 20-летнего Новатуса Мироши. Стороны подписали контракт до сезона 2023/24. Финансовые условия не разглашаются.

Что известно о Новатусе Мироше

20-летний Новатус Мироши родом из Танзании. Футболист играет на позиции левого защитника. Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе "Азам", откуда в 2020 году перешел в Маккаби Тель-Авив).

Летом 2022 года подписал 3-летний контракт с "Зюлте Варегем", где провел 38 матчей и отдал 2 ассиста.

В 2021 году Мироши дебютировал в составе сборной Танзании. Провел 13 матчей и забил 2 гола.

Новатус Мироши стал первым танзанийцем в истории "Шахтера". Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

Африка
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