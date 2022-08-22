"Шахтер" объявил о переходе футболиста сборной Украины
Полузащитник сборной Украины Иван Петряк перешел из венгерского "Фехервара" в "Шахтер"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Украинский клуб подписал с Петряком контракт на четыре года. Вингер уже выступал за "Шахтер" в сезоне 2017/18 и забил 2 гола в 17 матчах. Затем перешел в венгерский "Ференцварош". Последние три сезона отыграл за "Фехервар". Также выступал за "Зарю".
На счету 28-летнего Ивана Петряка 5 матчей за сборную Украины.
- 5 августа другой полузащитник сборной Украины Александр Зубков перешел из венгерского "Ференцвароша" в донецкий "Шахтер".
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