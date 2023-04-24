Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Кастилло перешел в "Шахтер" из клуба ЛГУ "Кито". 19-летний опорный полузащитник заключил с дончанами контракт на 5 лет, который вступит в силу 1 июля. Сумма трансфера не разглашается. По данным Transfermark, стоимость игрока составляет 500 тыс. евро.

Кастилло является игроком молодежной сборной Эквадора, за которую сыграл 17 матчей.