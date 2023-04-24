"Шахтер" объявил о переходе футболиста из Эквадора
В "Шахтер" перешел полузащитник молодежной сборной Эквадора Дэнил Кастилло
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Кастилло перешел в "Шахтер" из клуба ЛГУ "Кито". 19-летний опорный полузащитник заключил с дончанами контракт на 5 лет, который вступит в силу 1 июля. Сумма трансфера не разглашается. По данным Transfermark, стоимость игрока составляет 500 тыс. евро.
Кастилло является игроком молодежной сборной Эквадора, за которую сыграл 17 матчей.
- 22 апреля в 22-м туре чемпионата Украины по футболу"Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Шахтером".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.7
Покупка 37.7Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное