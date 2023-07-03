"Шахтер" объявил, что Пятов завершил выступления за клуб
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов завершил выступления за донецкий футбольный клуб
Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин, сообщает официальный сайт "Шахтера" .
"Андрей Пятов на этот момент завершил свои выступления как футболист нашего клуба. Он прошел очень большой и яркий путь – 16 лет, 482 матча, очень много титулов и побед. Поэтому мы должны быть благодарны ему за это. Вы знаете, что мы Будем играть 6 августа благотворительный поединок с "Тоттенгэмом" и предложили Пятову сыграть прощальный матч, чтобы отблагодарить за все, что Андрей сделал для "Шахтера", - рассказал Палкин.
В то же время он добавил, что Андрей Пятов получил предложение стать тренером голкиперов "Шахтера".
"Мы прощаемся с Андреем только как с футболистом, но хотели бы видеть его в тренерском штабе Патрика ван Леувена как наставника вратарей. Предлагаем Пятову остаться в клубе, ведь для нас очень важны его знания, его харизма. У нас есть много молодых футболистов. , и опыт Андрея очень нужен. Поэтому мы уверены, что он поможет", - сказал Пятов.
Кто такой Андрей Пятов
39-летний Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 года. Также играл за "Ворсклу". Голкипер является 11-разовым чемпионом Украины и по 8 раз выигрывал кубок и Суперкубок страны. В 2009 году получил с дончанами Кубок УЕФА.
За сборную Украины Пятов провел 102 матча. В 2006 году стал вицечемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.
- 11 июня 2022 года Андрей Пятов объявил, что завершает карьеру в сборной Украины .
- 2 июля "Шахтер" объявил об увольнении Игоря Йовичевича с должности главного тренера.
- 3 июля новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал нидерландец Патрик ван Леувен .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное