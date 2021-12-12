"Шахтер" объявил, что Марлос покидает команду
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос покинул донецкую команду
Об этом сообщает "Шахтер" в Twitter.
В донецком клубе объявили, что Марлос завершает выступления за "Шахтер".
"Шахтер" благодарит Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего самого лучшего", - заявили в клубе.
33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".
В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
- Напомним, 7 декабря сообщалось, что Марлос отказался продлевать контракт с "Шахтером".
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