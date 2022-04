"Шахтер" обнародовал календарь благотворительных матчей под патронатом МИД Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



"Мы хотим этими матчами говорить о войне и мире в Украине. Об ужасной войне, которую развязала Россия против Украины, о страданиях и разрушениях, которые эта война принесла нашей стране. О мире – необходимости завершить это безумие, вернуться к нормальной жизни и восстановить страну. Наши месседжи просты: Stop War in Ukraine и Football for Peace – этим все сказано", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.



Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace :



9 апреля: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Шахтер"



14 апреля: "Лехия" (Гданьск, Польша) – "Шахтер"



19 апреля: "Фенербахче" (Стамбул, Турция) – "Шахтер"



1 мая: "Хайдук" (Сплит, Хорватия) – "Шахтер"



Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Отметим, что с схожей инициативой ранее выступило и киевское "Динамо". Его соперниками в течение апреля-июня станут: "Боруссия" Дортмунд, Пари Сен-Жермен, "Стяуа", "Легия", "Барселона", "Милан", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг" Лиссабон, "Базель" .

3 апреля сообщалось, что "Шахтер" встретятся с турецкими "Бешикташем" и "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ и итальянским "Лацио".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb