"Шахтер" обнародовал календарь благотворительных матчей под патронатом МИД Украины
9 апреля донецкий "Шахтер" начнет серию благотворительных матчей под патронатом МИД Украины
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Мы хотим этими матчами говорить о войне и мире в Украине. Об ужасной войне, которую развязала Россия против Украины, о страданиях и разрушениях, которые эта война принесла нашей стране. О мире – необходимости завершить это безумие, вернуться к нормальной жизни и восстановить страну. Наши месседжи просты: Stop War in Ukraine и Football for Peace – этим все сказано", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace :
9 апреля: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Шахтер"
14 апреля: "Лехия" (Гданьск, Польша) – "Шахтер"
19 апреля: "Фенербахче" (Стамбул, Турция) – "Шахтер"
1 мая: "Хайдук" (Сплит, Хорватия) – "Шахтер"
Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
Отметим, что с схожей инициативой ранее выступило и киевское "Динамо". Его соперниками в течение апреля-июня станут: "Боруссия" Дортмунд, Пари Сен-Жермен, "Стяуа", "Легия", "Барселона", "Милан", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг" Лиссабон, "Базель" .
- 3 апреля сообщалось, что "Шахтер" встретятся с турецкими "Бешикташем" и "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ и итальянским "Лацио".
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