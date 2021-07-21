"Шахтер" не включил своего лучшего бомбардира в заявку на новый сезон

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Бразильский форвард, имеющий украинское гражданство, отсутствует в списке из 30 футболистов, которые попали в официальную заявку клуба на новый сезон.

Жуниор Мораес становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Шахтера" в сезонах 2018/2019 и 2019/20. В прошлом сезоне нападающий сыграл 25 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

На счету Мораеса 11 матчей и 1 гол за сборную Украины. 34-летний форвард пропустил Евро-2020 из-за травмы.

В 1-м туре чемпионата Украины "Шахтер" сыграет 24 июля с "Ингульцом".

Заявка "Шахтера" на сезон 2021/2022

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Додо 3. Вита, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28 Маркиньос Сиприано, 31 Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14 Тете, 15 Артем Бондаренко, 19 Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38 . Педриньйо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 23 Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо