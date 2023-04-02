"Шахтер" не смог переиграть "Черноморец" в УПЛ
2 апреля "Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем" в чемпионате Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Одессе "Шахтер" на 1-й минуте матча вывел вперед Дмитрий Крыськив. Вскоре счет сравнял Илья Путря. На 18-й минуте дончане снова оказались впереди благодаря голу Гиорги Гочойлешвили. Но "Черноморец" забил вторично усилиями Владимира Салюка.
"Шахтер" и "Черноморец" сыграли вничью 2:2. Дончане набрали 43 очка и сохранили лидерство. Команда Игоря Йовичевича опережает "Днепр-1" на 1 пункт. "Черноморец" с 19 очками идет 11-м.
Чемпионат Украины
19-й тур
2 апреля
"Черноморец" – "Шахтер" 2:2
Голы: Путря, 7, Салюк, 40 - Криськив, 1, Гочолейшвили, 18
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