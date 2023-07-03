"Шахтер" назначил нового главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

С Патриком ван Леувеном был заключен контракт на два года. Он заменил в должности главного тренера "Шахтера" хорвата Игоря Йовичевича. До этого 53-летний нидерландец возглавлял луганскую "Зарю", которую привел к бронзовым медалям чемпионата Украины 2022/23.

Что известно о Патрике ван Леувене

Во время игровой карьеры ван Леувен выступал за "Спарту" и "Гелмонд Спорт" из Нидерландов. Тренерскую и менеджерскую карьеру начал в должности координатор роттердамской академии "Фейенорда".

В 2006-2013 годах работал в должности директора академии "Шахтера" (2006-2013). Также был спортивным директором казахстанского «Кайрата», директором академии израильского "Маккаби" и тренировал клуб по Тель-Авиву, с которым получил Кубок страны-2021.