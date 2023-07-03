"Шахтер" назначил нового главного тренера
Новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал нидерландец Патрик ван Леувен
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
С Патриком ван Леувеном был заключен контракт на два года. Он заменил в должности главного тренера "Шахтера" хорвата Игоря Йовичевича. До этого 53-летний нидерландец возглавлял луганскую "Зарю", которую привел к бронзовым медалям чемпионата Украины 2022/23.
Что известно о Патрике ван Леувене
Во время игровой карьеры ван Леувен выступал за "Спарту" и "Гелмонд Спорт" из Нидерландов. Тренерскую и менеджерскую карьеру начал в должности координатор роттердамской академии "Фейенорда".
В 2006-2013 годах работал в должности директора академии "Шахтера" (2006-2013). Также был спортивным директором казахстанского «Кайрата», директором академии израильского "Маккаби" и тренировал клуб по Тель-Авиву, с которым получил Кубок страны-2021.
- 2 июля "Шахтер" объявил об увольнении Игоря Йовичевича с должности главного тренера.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное