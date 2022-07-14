Об этом говорится в инстарграмме ФК "Шахтер".

"Игорь Йовичевич – главный тренер "Шахтера"! Добро пожаловать!", - говорится в посту.

Клуб подписал контракт с хорватом на 2 года.

До этого "Шахтер" возглавлял итальянец Роберто Де Дзерби. Он являлся наставником с 25 мая 2021 года.

Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист, будучи футболистом, играл за "Карпаты". Тренировал львовский клуб, а с 2020 года возглавляет СК "Днипро-1".

В июле итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера".

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