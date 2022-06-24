"Шахтер" нашел усиление перед новым сезоном УПЛ
Футболист сборной Украины Александр Зубков близок к трансферу в донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.
"Шахтер" намерен вернуть бывшего полузащитника Александра Зубкова. Перед новым сезоном УПЛ "горняки" ищут для усиления украинцев, потому что легионеры не стремятся ехать в Украину.
Цыганик также сказал, что не владеет информацией, но допускает возвращение в команду Данила Сикана, Виктора Коваленко и Александра Пихаленко.
На счету 24-летнего Александра Зубкова 3 гола и 8 ассистов в 34 матчах сезона. По итогам сезона "Ференцарош" победил в чемпионате Венгрии.
Контракт украинца с "Ференцварошем" действует до 2024 года
Зубков является воспитанником "Шахтера".
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