"Шахтер" нашел усиление перед новым сезоном УПЛ

Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.

"Шахтер" намерен вернуть бывшего полузащитника Александра Зубкова. Перед новым сезоном УПЛ "горняки" ищут для усиления украинцев, потому что легионеры не стремятся ехать в Украину.

Цыганик также сказал, что не владеет информацией, но допускает возвращение в команду Данила Сикана, Виктора Коваленко и Александра Пихаленко.

На счету 24-летнего Александра Зубкова 3 гола и 8 ассистов в 34 матчах сезона. По итогам сезона "Ференцарош" победил в чемпионате Венгрии.

Контракт украинца с "Ференцварошем" действует до 2024 года

Зубков является воспитанником "Шахтера".

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