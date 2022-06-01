"Шахтер" нашел покупателя для футболиста сборной Бразилии за 14 млн евро

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .

По информации источника, "Бенфика" заплатит за 25-летнего Нереса около 14 млн евро. Стороны уже договорились о трансфере. Португальцам осталось согласовать зарплату с футболистом.

25-летний Давид Нерес перешел в "Шахтер" зимой. Украинцы заплатили нидерландскому "Аяксу" 12 млн. евро. Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн.

На счету вингера 7 матчей за сборную Бразилии.

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