"Шахтер" нашел неожиданную замену форварду, который выбыл на год из-за травмы
Донецкий "Шахтер" интересуется центральным нападающим Мостафой Мохаммедом, который выступает за "Галатасарай"
Об этом сообщает Fotospor.
Контракт 23-летнего Мохаммеда принадлежит египетскому "Замалеку", однако сейчас он играет на правах аренды за "Галатасарай".
Арендное соглашение рассчитано до июля 2022 года, но "Шахтер" готов вступить в переговоры уже в январе. Украинский клуб готов компенсировать расходы обоим клубам.
Мостафа Мохамед имеет на своем счету 6 матчей за сборную Египта. Его стоимость на Transfermarkt составляет 6,5 млн евро. Он сыграл за "Галатасарай" 14 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 ассист.
"Шахтер" срочно ищет нового нападающего из-за травмы Лассины Траоре, который пропустит от семи месяцев до одного года.
20-летний Лассина Траоре травмировал колено 28 сентября в матче Лиги чемпионов против итальянского "Интера" (0: 0). За "Шахтер" в 14 матчах бывший форвард голландского "Аякса" забил 9 голов.
- Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью против итальянского "Интера".
- 5 октября стало известно, что форвард "Шахтера" Лассина Траоре может восстанавливаться после тяжелой травмы около года.
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