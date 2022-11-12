"Шахтер" нашел иностранного футболиста, который должен заменить Мудрика

Об этом сообщает sport.ua.

По информации источника, 21-летний Антонио Марин должен заменить в "Шахтере" Михаила Мудрика, если украинца продадут зимой.

В трансфере Марина лично заинтересован главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич, работавший с хорватом в молодежной команде "Динамо".

В текущем сезоне Антонио Марин провел 6 матчей, результативными действиями не отличился. Контракт игрока, рассчитанный до лета 2024 года, Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

На счету Михаила Мудрика 15 матчей, 8 голов и 7 ассистов в этом сезоне, в том числе 5 результативных действий украинец оформил в Лиге чемпионов.

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Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн евро – это самый высокий показатель в "Шахтере".

16 сентября стало известно, что мадридский "Реал" интересуется вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком.

9 ноября сообщалось, что представители лондонского "Арсенала" провели переговоры с лидером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком.

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