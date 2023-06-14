"Шахтер" начал переговоры с главным кандидатом на должность главного тренера, - СМИ

Об этом сообщил авторитетный журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, несколько недель назад Палкин и ван Левен провели встречу.

"Главной кандидатурой на должность главного тренера "Шахтера" на этот момент является Патрик ван Левен. Его дружеская встреча с гендиректором "Шахтера" Сергеем Палкиным в киевской резиденции "горняков" в отеле "Опера" несколько недель назад и дала много информации для размышлений всем" , – сказал Вацко.

53-летний Патрик ван Левен возглавил луганскую "Зарю" перед стартом прошлого сезона. Под руководством нидерландца команда боролась за чемпионство и в итоге заняла третью позицию и квалифицировалась в Лигу Европы.

Ван Левен был главой молодежного департамента "Шахтера" с 2006 по 2013 год.