Об этом сообщает The Athletic .

По данным британского издания, украинец находится в Лондоне. Между "Шахтером" и "Брайтоном" продолжаются переговоры. Донецкий клуб хочет получить за футболиста 25 млн евро. Англичане не готовы заплатить такую сумму. Однако главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби настаивает на покупке украинца, с возможностями которого итальянец знаком благодаря работе в "Шахтере".

Де Дзерби тренировал "горняков" в сезоне 2021/2022. В настоящее время под его руководством "Брайтон" занимает в английской премьер-лиге шестое место.

26-летний Николай Матвиенко в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 19 матчей. На его счету 54 игры за сборную Украины.

15 января Михаил Мудрык перешел из "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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