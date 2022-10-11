Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" играл против "Реала" в столице Польши – Варшаве. Матч на стадионе "Войска Польского" закончился со счетом 1:1.

Первый мяч во встрече забил Александр Зубков. На 46-й минуте форвард "горняков" получил мяч от Богдана Михайличенко и головой закрутил мяч в ворота с близкого расстояния.

Все шло к победе "Шахтера", но на 95-й минуте Антонио Рюдигер протолкнул мяч в ворота "Шахтера". В результате единоборства немецкий защитник и голкипер Анатолий Трубин врезались друг в друга и рассекли головы. Обоим игрокам понадобилась медицинская помощь.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел за "Реал" с первых минут встречи.

После 4 туров группового раунда "Реал" имеет 10 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 5 пунктами - третий. У немецкого "Лейпцига" 6 баллов, у шотландского "Селтика" – 1.

В 5-м туре ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Селтика", а "Реал" с "Лейпцигом". Матчи пройдут 25 октября.

Лига чемпионов

4-й тур. Группа F

11 октября

"Шахтер" (Украина) – "Реал" (Испания) 1:1

Голы : Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5

"Шахтер" : Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик (Петряк, 85), Зубков (Тейлор, 81), Судаков (Джурасек, 81), Траоре (Сикан, 77).

"Реал": Лунин, Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68), Вальверде (Камавинга, 68), Чуамэни (Модрич, 58), Кроос, Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 58).

Предупреждения: Конопля, 16, Бондаренко, 88 - Милитао, 85, Кроос, 90

5 октября "Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов со счетом 1:2.

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