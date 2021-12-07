"Шахтер" на последних минутах упустил победу над "Шерифом" и вылетел из ЛЧ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Шахтер" вышел вперед на 42-й минуте. Бразильский форвард Фернанду забил роскошный мяч после технического обыграша защитников "Шерифа".



На 86-й минуте главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби неожиданно произвел замену голкипера. Итальянец убрал с поля Андрея Пятова и дал дебютировать в ЛЧ Алексею Шевченко.



Но дебют показался горьким. Защитник Валерий Бондарь не сумел достойно принять мяч во вратарской, после чего на добивании сыграл Бобан Николов. "Шахтер" пропустил мяч на 93-й минуте и не имел времени отыграться – 1:1.



За 6 матчей "Шахтер" набрал всего 2 балла и занял последнее место в своей группе. "Горняки" закончили для себя евросезон.



"Реал" победил в группе D с 15 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место с 7 баллами.



Лига чемпионов



6-й тур



7 декабря



"Шахтер" (Украина) – "Шериф" (Молдова) 1:1



Голы: Фернанду, 42 – Николов, 90+3

7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ уверенно победил бельгийский "Брюгге".

В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb