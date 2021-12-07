"Шахтер" на последних минутах упустил победу над "Шерифом" и вылетел из ЛЧ
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Шахтер" вышел вперед на 42-й минуте. Бразильский форвард Фернанду забил роскошный мяч после технического обыграша защитников "Шерифа".
На 86-й минуте главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби неожиданно произвел замену голкипера. Итальянец убрал с поля Андрея Пятова и дал дебютировать в ЛЧ Алексею Шевченко.
Но дебют показался горьким. Защитник Валерий Бондарь не сумел достойно принять мяч во вратарской, после чего на добивании сыграл Бобан Николов. "Шахтер" пропустил мяч на 93-й минуте и не имел времени отыграться – 1:1.
За 6 матчей "Шахтер" набрал всего 2 балла и занял последнее место в своей группе. "Горняки" закончили для себя евросезон.
"Реал" победил в группе D с 15 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место с 7 баллами.
Лига чемпионов
6-й тур
7 декабря
"Шахтер" (Украина) – "Шериф" (Молдова) 1:1
Голы: Фернанду, 42 – Николов, 90+3
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ уверенно победил бельгийский "Брюгге".
- В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.
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