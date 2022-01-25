"Шахтер" может отдать 10 млн евро за 16-летнего вундеркинда из Бразилии, - СМИ
Донецкий "Шахтер" серьезно интересуется трансфером вундеркинда академии бразильского "Флуминенсе" Артура Вендерроски
Об этом сообщает NETFLU .
По информации источника, "Шахтер" готов уже сейчас предложить 10 млн евро при 16-летнем Артуре Вендерроски, хотя покинуть Бразилию футболист сможет, когда станет совершеннолетним.
Но посредник, представляющий интересы украинского клуба в Бразилии, рекомендует подождать. Агент хочет собрать больше информации о полузащитнике и оценить качество выступлений за юношеские команды "Флуминенсе" в ближайшем сезоне.
Футболист считается одним из главных талантов бразильского футбола в своем возрасте. К нему также есть интерес от скаутов других европейских клубов.
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