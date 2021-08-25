"Шахтер" - "Монако": составы команд на матч плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры уверены, что в групповой раунд Лиги чемпионов выйдет именно "Шахтер". На проход украин коэффициент 1,35. На "Монако" - 3,20.

В первой игре, 17 августа, "Шахтер" победил в гостях "Монако" со счетом 2:1. Победитель противостояния между украинским и французским клубом сыграет на групповом раунде Лиги чемпионов.

Матч "Шахтер" - "Монако" состоится в Харькове и начнется в 22:00. Прямая трансляция состоится на медиаплатформе Megogo.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф. Ответный матч

25 августа

"Шахтер" (Украина) - "Монако" (Франция)



"Шахтер": Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Алан Патрик, Соломон, Траоре.



Запасные: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентинье, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко, Фернандо



"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Энрике, Тчуамени, Фофана, Мартинш, Фолланд, Головин, Бен-Еддер.

Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на Megogo

Напомним, 17 августа в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Монако".

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