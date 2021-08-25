"Шахтер" - "Монако": где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов
В среду, 25 августа, "Шахтер" встретится в Харькове с французским "Монако" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой игре, 17 августа, "Шахтер" победил в гостях "Монако" со счетом 2: 1. Победитель противостояния между украинским и французским клубом сыграет на групповом раунде Лиги чемпионов.
Матч "Шахтер" - "Монако" состоится в Харькове и начнется в 22:00. Прямая трансляция состоится на медиаплатформа Megogo.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф. Ответный матч
25 августа
"Шахтер" (Украина) - "Монако" (Франция)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 22:00.
Прямая трансляция на Megogo
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Напомним, 17 августа в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Монако".
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