"Шахтер" - "Монако": букмекеры назвали фаворита матча плей-офф Лиги чемпионов
В среду, 25 августа, "Шахтер" встретится в Харькове с французским "Монако" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что в групповой раунд Лиги чемпионов выйдет именно "Шахтер". На проход украинцев коэффициент 1,35. На "Монако" - 3,20.
В первой игре, 17 августа, "Шахтер" победил в гостях "Монако" со счетом 2:1. Победитель противостояния между украинским и французским клубом сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
Матч "Шахтер" - "Монако" состоится в Харькове и начнется в 22:00. Прямая трансляция состоится на медиаплатформе Megogo.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф. Ответный матч
25 августа
"Шахтер" (Украина) - "Монако" (Франция)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на Megogo
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Напомним, 17 августа в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Монако".
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