"Шахтер" избавился от экс-футболиста молодежной сборной Бразилии
Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано продолжит карьеру в швейцарском "Сьоне"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Шахтер" и "Сьон" подписали арендное соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2021/22. Пока не ясно, будет ли у швейцарского клуба право на выкуп футболиста.
Маркиньос перешел в "Шахтер" летом 2018 из "Сан-Паулу" за 1 млн евро. За это время сыграл 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,3 млн евро. Контракт действует до лета 2023-го.
На счету Маркиньоса Сиприано 8 матчей за молодежную сборную Бразилии.
- 9 июня "Шахтер" договорился с португальской "Бенфикой" о трансфере бразильского полузащитника Педринью за 18 млн евро.
- 18 июня в "Шахтер" перешел нападающий нидерландского "Аякса" Лассина Траоре.
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