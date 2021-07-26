"Шахтер" избавился от экс-футболиста молодежной сборной Бразилии

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



"Шахтер" и "Сьон" подписали арендное соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2021/22. Пока не ясно, будет ли у швейцарского клуба право на выкуп футболиста.



Маркиньос перешел в "Шахтер" летом 2018 из "Сан-Паулу" за 1 млн евро. За это время сыграл 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,3 млн евро. Контракт действует до лета 2023-го.



На счету Маркиньоса Сиприано 8 матчей за молодежную сборную Бразилии.

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