"Шахтер" - "Лейпциг": где и когда смотреть решающую битву украинцев за 1/8 финала ЛЧ
Сегодня, 2 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с немецким "Лейпцигом" в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 6-м туре 2 ноября "Шахтер" сыграет в Варшаве против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.
После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. Испанский "Реал" с 10 баллами лидирует, "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.
Лига чемпионов
Группа F. 6-й тур
2 ноября
"Шахтер" (Украина) - "Лейпциг" (Германия)
Начало в 19:45
Трансляция - Мегого
- Во вторник, 1 ноября, в центральном матче вечера Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Интера".
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