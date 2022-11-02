Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 6-м туре 2 ноября "Шахтер" сыграет в Варшаве против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. Испанский "Реал" с 10 баллами лидирует, "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.

Лига чемпионов

Группа F. 6-й тур

2 ноября

"Шахтер" (Украина) - "Лейпциг" (Германия)

Начало в 19:45

Трансляция - Мегого

Во вторник, 1 ноября, в центральном матче вечера Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Интера".

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