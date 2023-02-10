"Шахтер" купил вратаря "Ворсклы" за 3 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Ризнык подписал с "Шахтером" контракт на 5 лет. Transfermarkt сообщает, что трансфер 24-летнего голкипера обошелся "Шахтеру" в 3 млн евро.

"Я оставляю в Полтаве часть своего сердца. Помню все знаковые эпизоды своей карьеры в "Ворскле". Искренне благодарю каждого, с кем мне пришлось работать. Большое уважение к болельщикам, которые постоянно поддерживали наш клуб и меня лично. Слава воинам" , которые защищают нашу с вами независимость. Наша страна обязательно победит, вернется в привычный ритм жизни и весь украинский футбол!", - сказал Ризнык.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 17 матчей, в которых пропустил 24 гола. 4 поединка игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 2 млн евро.

Ризнык уже присоединился к своим новым одноклубникам в Варшаве, где "Шахтер" готовится к матчу Лиги Европы против французского "Ренна". Поединок состоится 16 февраля.