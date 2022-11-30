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"Шахтер" купил грузинского футболиста за 1 млн евро

30 ноября, 2022 среда
00:42
Спорт

Защитник грузинского "Сабуртало" Георгий Гочолейшвили стал игроком донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Георгий Гочолейшвили подписал с донецким "Шахтером" контракт на 5 лет. По информации Transfermarkt, трансфер 21-летнего грузина обошелся "горнякам" в 1 млн евро.

Гочелейшвили – воспитанник академии "Сабуртало". За главную команду выступал с 2020 года. В общей сложности сыграл 85 матчей, забил 8 мячей и сделал 12 результативных передач.

На счету Гочолейшвили 7 матчей за молодежную сборную Грузии U21.

В этом году 17 ноября дебютировал в составе сборной Грузии.

  • 16 ноября лидер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик заявил, что финансовые запросы "горняков" в 100 млн евро нереалистичны, и ставят "шлагбаум" для его трансфера в топчемпионат.

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Украина
Грузия
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