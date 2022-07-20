"Шахтер" купил футболиста, игравшего за молодежную сборную Хорватии

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Полузащитник "Динамо" Загреб Невен Джурасек, в прошлом сезоне игравший за "Днепр-1" на правах аренды, обошелся "Шахтеру" в 800 тыс. евро.

Контракт с хорватом подписан на 2 года. Финансовые детали контракта игрока, ранее игравшего за молодежную сборную Хорватии, не сообщаются.

В досрочно завершенном сезоне УПЛ 2021/22 Джурасек провел 18 матчей. На счету 23-летнего футболиста 2 ассиста.

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