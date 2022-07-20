"Шахтер" купил футболиста, игравшего за молодежную сборную Хорватии
Бывший футболист молодежной сборной Хорватии Невен Джурасек официально стал игроком донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Полузащитник "Динамо" Загреб Невен Джурасек, в прошлом сезоне игравший за "Днепр-1" на правах аренды, обошелся "Шахтеру" в 800 тыс. евро.
Контракт с хорватом подписан на 2 года. Финансовые детали контракта игрока, ранее игравшего за молодежную сборную Хорватии, не сообщаются.
В досрочно завершенном сезоне УПЛ 2021/22 Джурасек провел 18 матчей. На счету 23-летнего футболиста 2 ассиста.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.79
Покупка 35.79Продажа 36.78
-
EUR
Покупка 36.09Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное